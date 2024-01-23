Депутати створили ТКК, щоб розібратися в ситуації зі зловживаннями в області, які викликали суспільний резонанс

У середині листопада на тлі суспільного резонансу щодо ефективності витрачання коштів обласного бюджету, зловживань з гуманітаркою та системою «Шлях» Львівська облрада створила тимчасову контрольну комісію (ТКК), щоб розібратися в ситуації. За понад два місяці від моменту створення ТКК відбулося лише одне її засідання, жодних результатів роботи немає.

Як розповів ZAXID.NET голова ТКК, представник «Батьківщини» Назарій Сумало, за понад два місяці відбулося одне засідання комісії (23 листопада), тоді визначили напрямки роботи, надіслали листи до компетентних органів та державних установ.

«Відповідні органи нам надають інформацію. Фактично інформація на близько 80% є зібрана», – каже Назарій Сумало.

З його слів, завдання комісії поділили на три блоки. Спершу комісія буде слухати ситуацію стосовно системи «Шлях», відповідне засідання планується 30 січня. Далі буде засідання щодо гуманітарки. Підсумковим буде засідання щодо бюджету.

«Питання не в затягуванні часу чи в небажанні збиратися, а питання в об’єктивних причинах. Збираємо інформацію і будемо рухатися. Січень-лютий, думаю, будемо проводити в активному режимі збори комісії», – запевнив голова ТКК.

Для діяльності комісії депутати визначили термін півроку. Тому, на думку Назарія Сумала, поспішати не потрібно. «Спішити і показувати роботу комісії кожен тиждень – це буде смішно виглядати, і це нікому не потрібно. Щоб фахово підійти і висвітлити якісь результати, які будуть цікаві громаді, треба спочатку зібрати інформацію. Відбувся підготовчий етап, а зараз почнеться робота комісії», – пояснив він.

З його слів, висновки цієї комісії ляжуть в основу колегіального рішення Львівської облради. «Думаю, це буде мати певний резонанс. Державні органи мали б активізувати свою роботу і показати результати», – вважає Назарій Сумало.

Нагадаємо, видання NGL.media оприлюднило низку резонансних розслідувань про зловживання з системою «Шлях». За даними журналістів, ЛОВА видала сотні дозволів на виїзд за кордон для сумнівних волонтерських організацій. Вперше чиновників ЛОВА запідозрили у схемах з виїздом так званих волонтерів ще раніше, коли з їхньою допомогою втік син одіозного Андрія Портнова.

Масштабний підпільний склад гуманітарки невідомого походження в Убинях працівники БЕБ виявили навесні минулого року. Журналісти встановили, що їх використовував, зокрема, гуманітарний штаб ЛОВА. Результатів розслідування щодо згаданих резонансних справ немає.

Після цього 14 листопада Львівська облрада створила тимчасову контрольну комісію з вивчення питання щодо ефективного використання коштів обласного бюджету і ситуації у сфері ввезення та надання гуманітарної допомоги, а також функціонування інформаційної системи «Шлях». До складу ТКК увійшли 11 депутатів з різних фракцій: