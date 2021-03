Компанія MyHeritage, яка займається відтворенням генеалогічних дерев та встановленням сімейних історій, створила нейромережу для анімації старих фото Deep Nostalgia. Нейромережа дозволяє «оживити» фото – додати людині на зображенні руху, відтворити міміку та усмішку.

Deep Nostalgia покликана зберегти пам'ять про давно померлих родичів. Але, звичайно, родичами усе не обмежилося і в соцмережах вже активно діляться «живими» історичними діячами та героями мемів. Ось подивіться на Наполеона, Марію Кюрі або чемпіона з приховування болю Гарольда.

ZAXID.NET використав Deep Nostalgia для повернення до життя відомих українців.

Так, ми почали канонічно – вусатий Тарас Шевченко у жупані! Ще рік-два і цей анімований портрет висітиме у кожній українській школі.

Портрет Лесі Українки 1901 року, оригінал якого вперше показали кілька днів назад у Львові.

Праве око Івана Франка натякає, що не всі воскреслі гарно виглядають. Нейромережа інколи створює доволі моторошні анімації.

Так, з пам'ятниками це також працює. Ось Данило Галицький чудується з того, що сталося із Львовом за час його відсутності.

Зате Богдан Хмельницький вийшов чудовий! Повний життя та енергії.

Степан Бандера з усіх сил намагається втриматись і не усміхнутись.

А ще ми оживили відоме фото Іллі Павлюка з дівчинкою під час радянського першотравневого параду 1968-го року. Так, тепер вона вам приходитиме у снах.