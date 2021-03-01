Король Данило і дівчинка-мем
Подивіться, як нейромережа оживляє старі фотографіїНазарій Тузяк, 0
Компанія MyHeritage, яка займається відтворенням генеалогічних дерев та встановленням сімейних історій, створила нейромережу для анімації старих фото Deep Nostalgia. Нейромережа дозволяє «оживити» фото – додати людині на зображенні руху, відтворити міміку та усмішку.
Deep Nostalgia покликана зберегти пам'ять про давно померлих родичів. Але, звичайно, родичами усе не обмежилося і в соцмережах вже активно діляться «живими» історичними діячами та героями мемів. Ось подивіться на Наполеона, Марію Кюрі або чемпіона з приховування болю Гарольда.
ZAXID.NET використав Deep Nostalgia для повернення до життя відомих українців.
Так, ми почали канонічно – вусатий Тарас Шевченко у жупані! Ще рік-два і цей анімований портрет висітиме у кожній українській школі.
Портрет Лесі Українки 1901 року, оригінал якого вперше показали кілька днів назад у Львові.
Праве око Івана Франка натякає, що не всі воскреслі гарно виглядають. Нейромережа інколи створює доволі моторошні анімації.
Так, з пам'ятниками це також працює. Ось Данило Галицький чудується з того, що сталося із Львовом за час його відсутності.
Зате Богдан Хмельницький вийшов чудовий! Повний життя та енергії.
Степан Бандера з усіх сил намагається втриматись і не усміхнутись.
А ще ми оживили відоме фото Іллі Павлюка з дівчинкою під час радянського першотравневого параду 1968-го року. Так, тепер вона вам приходитиме у снах.