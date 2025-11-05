На зменшення корупції у земельних питаннях вплинула передусім земельна реформа

Рівень корупції у малому та середньому агробізнесі в Україні продовжує знижуватися. У 2025 році лише 14% підприємців стикалися з корупційними ситуаціями, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%. Про це свідчать дані дослідження, проведеного агенцією Info Sapiens на замовлення програми аграрного розвитку, яку фінансує уряд США.

Подібні результати підтвердила й Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК). За даними їхнього опитування, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин повідомили 27,9% респондентів, тоді як у 2021 році таких було 32,5%.

«На зменшення корупції у земельних питаннях вплинула передусім земельна реформа. Скасування мораторію на відчуження земельних ділянок, впровадження ринку землі та земельних аукціонів, призупинення безоплатної передачі землі під час війни, а також цифровізація державних сервісів у сфері Державного земельного кадастру сприяли більш прозорому процесу», – зазначили у НАЗК.

Рівень корупції у земельних питаннях / Інфографіка НАЗК

Водночас дослідження показали, що найбільш поширені корупційні практики пов’язані з оформленням земель у власність або користування. Четвертий рік поспіль найбільш корумпованими залишаються органи місцевого самоврядування – сільські, селищні та міські ради.