Секретар російської Ради безпеки Ніколай Патрушев та російський воєнний злочинець Владімір Путін

Цілями держави-терориста Росії під час її вторгнення в Україну залишаються зміна влади в Києві та усунення суверенітету країни. Попри невдачі своєї армії й риторику, що натякає на зниження військових планів після цих поразок, російський президент та воєнний злочинець Владімір Путін не змінив своїх цілей. Так вважають військові аналітики з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Експерти переконані, що Кремль готується до затяжної війни. На це, на їх думку, зокрема, вказує той факт, що 5 липня, секретар російської Ради безпеки Ніколай Патрушев заявив, що вторгнення триватиме доти, доки вони не досягнуть своїх цілей.

Такими представник країни-агресора назвав нібито захист цивільного населення від «геноциду», «денацифікацію» та «демілітаризацію» України. Ба більше, у Кремлі все ще сподіваються зобов'язати Київ постійно «зберігати нейтралітет» між Росією й НАТО.

Секретар Радбезу РФ майже точно повторив цілі, озвучені російським диктатором у його промові 24 лютого, виправдовуючи війну. Тоді Путін заявив, що так звана «спецоперація» спрямована на «захист мирних жителів від принижень і геноциду, демілітаризацію й денацифікацію» країни, а також судове переслідування винних у «геноциді».

«Явне повторення початкових цілей Путіна майже через п'ять місяців переконливо вказує на те, що Кремль не вважає недавні «успіхи» Росії в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей. Це підтверджує поточну оцінку ISW про те, що Росія має значні територіальні устремління за межами Донбасу», – зазначають аналітики.

За їхніми словами, заява Патрушева припускає, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на наступі за межами Донецької й Луганської областей. А також те, що Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України.