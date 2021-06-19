Літак із парашутистами розбився в Росії, є загиблі та поранені
За різними даними, загинули від 4 до 7 людей
Двомоторний літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, розбився в Кемеровській області в Росії – є загиблі та поранені. Попередньо відомо, що літак при аварійній посадці зіткнувся із лісовим масивом, повідомляє ВВС в суботу, 19 червня.
Наразі відомості про загиблих суперечливі. За даними пошуково-рятувального центру, на борту перебувало 17 парашутистів, з них четверо загинули та ще восьмеро дістали поранення.
Водночас низка російських ЗМІ, як-от «Интерфакс», ТАСС та «РИА Новости», із посиланням на власні джерела повідомляють, що кількість жертв збільшилася до семи, ще 12 постраждали. Всього на борту перебувало 19 осіб, зокрема і двоє пілотів, які загинули.
В Кемеровской области разбился самолет Л-410. Крушение произошло на аэродроме «Танай» во время тренировочного полета с парашютистами.— Известия (@izvestia_ru) June 19, 2021
Погибли семь человек, еще 17 пострадали. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. pic.twitter.com/BPTYPMCYGX
За даними агентства «Интерфакс», причиною аварійної посадки стала відмова лівого двигуна. При зниженні літак зіткнувся з лісовим масивом, повідомила прокуратура.
Літак розбився в районі села Журавльово, неподалік від Новосибірська та Кемерово. Він належав місцевому парашутному клубу.