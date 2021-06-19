За попередніми даними, в літака відмовив один із двигунів

Двомоторний літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, розбився в Кемеровській області в Росії – є загиблі та поранені. Попередньо відомо, що літак при аварійній посадці зіткнувся із лісовим масивом, повідомляє ВВС в суботу, 19 червня.

Наразі відомості про загиблих суперечливі. За даними пошуково-рятувального центру, на борту перебувало 17 парашутистів, з них четверо загинули та ще восьмеро дістали поранення.

Водночас низка російських ЗМІ, як-от «Интерфакс», ТАСС та «РИА Новости», із посиланням на власні джерела повідомляють, що кількість жертв збільшилася до семи, ще 12 постраждали. Всього на борту перебувало 19 осіб, зокрема і двоє пілотів, які загинули.

В Кемеровской области разбился самолет Л-410. Крушение произошло на аэродроме «Танай» во время тренировочного полета с парашютистами.



Погибли семь человек, еще 17 пострадали. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. pic.twitter.com/BPTYPMCYGX — Известия (@izvestia_ru) June 19, 2021

За даними агентства «Интерфакс», причиною аварійної посадки стала відмова лівого двигуна. При зниженні літак зіткнувся з лісовим масивом, повідомила прокуратура.

Літак розбився в районі села Журавльово, неподалік від Новосибірська та Кемерово. Він належав місцевому парашутному клубу.