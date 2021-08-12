У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 12 серпня:

Декілька тижнів залишилося до початку навчального року. У Львові вакцинували майже половину освітян міста. Дізнаємося, як просувається кампанія зі щеплень і чи встигнуть її завершити до першого вересня.

Чи достатньо широкою для автомобілістів буде вулиця Бандери? Чи вся бруківка після реконструкції залишилася на своєму місці? Сьогодні найвідомішу вулицю міста перевірив мер Львова. З’ясуємо, чи усунули недоліки, виявлені під час ремонтних робіт.

Мешканці села Зубра зібралися на протест і вимагали зустрічі з місцевим головою Богданом Дубневичем. Все тому, що між приватними садибами почали будувати багатоквартирне житло. Довідаємось, хто ж забудовує Зубру багатоповерхівками.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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