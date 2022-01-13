У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 13 січня:

Українські поліцейські продовжують свою акцію протесту з вимогою підвищення зарплат. Нещодавно в уряді заявили, що виплати правоохоронцям підвищать на 10%, але у патрульних немає довіри до керівництва.

Найбільша українська IT-компанія SoftServe виходить на ринок Латинської Америки і відкриває офіси в Мексиці, Колумбії та Чилі. З’ясуємо, чи потрібно львівським айтішникам вивчати іспанську мову.

Чи спрацювала мотиваційна програма «єПідтримка»? За три тижні від її запуску українці витратили більше мільярда гривень. Довідаємось, як реагують на потік покупців і відвідувачів у книгарнях, театрах та інших закладах культурного дозвілля.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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