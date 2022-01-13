Поліція продовжує страйк, SoftServe завойовує Латинську Америку та програма «єПідтримка»
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 13 січня:
- Українські поліцейські продовжують свою акцію протесту з вимогою підвищення зарплат. Нещодавно в уряді заявили, що виплати правоохоронцям підвищать на 10%, але у патрульних немає довіри до керівництва.
- Найбільша українська IT-компанія SoftServe виходить на ринок Латинської Америки і відкриває офіси в Мексиці, Колумбії та Чилі. З’ясуємо, чи потрібно львівським айтішникам вивчати іспанську мову.
- Чи спрацювала мотиваційна програма «єПідтримка»? За три тижні від її запуску українці витратили більше мільярда гривень. Довідаємось, як реагують на потік покупців і відвідувачів у книгарнях, театрах та інших закладах культурного дозвілля.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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