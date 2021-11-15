У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 15 листопада:

На Львівщині викрили злочинну групу, що виготовляла підробні ковід-сертифікати. Попит на фальшиві документи був неабиякий. За місяць шахраї заробляли до півмільйона гривень. З’ясуємо деталі цієї схеми.

Учні молодших класів відновили навчання у львівських школах. Дізнаємось, чи варто чекати нових послаблень карантину вже цього тижня.

Народний депутат Микола Княжицький просуває забудову ділянок у Брюховицькому лісі. Землю військовим ветеранам там раніше роздав його партійний товариш Олег Синютка. Розглянемо уважно мотиви і наміри учасників цієї історії.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter