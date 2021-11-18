У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 18 листопада:

Головного антивакцинатора країни Остапа Стахіва таки доставили до зали суду у Львові. Там йому сьогодні обрали запобіжний захід у спробі повалення конституційного ладу. Обговоримо деталі засідання і рішення суду;

Іще одна земельна оборудка. У Брюховичах дружина заступника голови ЛОДА Івана Собка продає земельну ділянку біля лісу за півтора мільйона гривень. Кажуть, що купили її цього року вп'ятеро дешевше. Дізнаємось, як наші чиновники обростають цінною нерухомістю;

У Львові відкрили мистецький проект «Іскри», присвячений добровольцям, які пройшли російсько-українську війну на Донбасі. Про те, як говорити мовою мистецтва на найважчі теми, поспілкуємось із авторкою виставки Вікторією Войчаховською.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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