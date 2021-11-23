У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 23 листопада:

Сьогодні мав розпочатися розгляд у справі лідера львівських «антиваксів» Остапа Стахіва, однак засідання перенесли. Стахіва утримують у СІЗО через підозру у спробі повалити конституційний лад в країні та організацію численних провокацій.

У Львові наповнюють місцевий бюджет через земельні аукціони. Сьогодні міська рада збиралася продати майже 18 га у районі Сигнівка, але торги не відбулися. Дізнаємося більше про цю ситуацію і про формування бюджету громади.

У Львові місцеві депутати розглянуть петицію про демонтаж пам’ятика Францові Ксаверу Моцарту. Про скандал уже пишуть у Європі. Обговоримо цю історію із диригенткою та засновницею фестивалю Lviv MozArt Оксаною Линів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter