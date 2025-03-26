Львівська прокуратура переплатить компанії з Борислава до 1,8 млн грн за ремонт даху
Відремонтувати дах Галицької окружної прокуратури за майже 10 млн грн планують до кінця жовтня 2025 року
Львівська обласна прокуратура 12 березня уклала угоду з приватним підприємством «СЧН Житло-Буд» на реставраційний ремонт покрівлі будинку, де розташована Галицька окружна прокуратура Львова. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить приблизно 9,6 млн грн. Підрядник має відремонтувати дах до кінця жовтня 2025 року. Сайт NGL.media проаналізував кошторис і повідомив, що Львівська обласна прокуратура може переплатити до 1,8 млн грн через завищення вартості титано-цинкових листів, якими перекриватимуть дах.
Будівля Галицької окружної прокуратури, де ремонтуватимуть дах, розташована на вулиці Богомольця, 9 у центрі Львова. Споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення. Фінансуватимуть роботи за гроші держбюджету. ПП «СЧН Житло-Буд» виграло в аукціоні без конкуренції. Компанія вже має досвід співпраці з прокуратурою – вона отримувала держзамовлення загалом на 1,5 млн грн.
Згідно з аналізом NGL.media, з 9,59 млн грн на будівельні матеріали з доставкою 5,7 млн грн виділять на реставрацію даху. На зарплати передбачили 1,2 млн грн, ще 1,6 млн грн становлять податки, загальновиробничі витрати – 628 тис. грн, експлуатація будівельних машин – 31 тис. грн тощо. Чистий прибуток для ПП «СЧН Житло-Буд» у кошторисі становить 100 тис. грн.
Серед усіх будматеріалів найбільше витратять на титано-цинкову покрівлю – це 2,6 млн грн. Вартість покрівлі товщиною 0,7 мм становить 3480 грн за м². Водночас представники компаній, які продають такий товар, розповіли NGL.media, що вартість матеріалу становить від 1000 грн за м² до 2500 грн за м². На ціну впливає колір, об’єм та виробник. Зокрема, одна з компаній продає титано-цинкові листи блакитно-сірого кольору німецького виробника Rheinzink за 1553 грн за м². Інша фірма пропонує таку саму покрівлю за 2300 грн за м².
У кошторисі на ремонт прокуратури не вказали детальних характеристик покрівлі, тому точну суму переплат встановити не вдалося. Проте журналісти зазначили, що ймовірна переплата лише за титаново-цинкові листи становить у проміжку між 730 тис. грн та 1,8 млн грн. Відповідальний за тендер представник Львівської обласної прокуратури Ростислав Яворський відмовився коментувати закупівлю.
На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ПП «СЧН Житло-Буд» належить мешканцеві Борислава Юрію Стецуну, який водночас є і директором компанії. Компанія отримала державних підрядів на 207 млн грн, зокрема на 11 млн грн від Львівської обласної прокуратури.
Додамо, що триповерхову будівлю Галицької окружної прокуратури на вулиці Богомольця, 9 звели 1905 року за проєктом, який виконали у бюро Івана Левинського. Споруду збудували у стилі орнаментальної сецесії й вона є пам'яткою архітектури місцевого значення. Крім прокуратури, у будинку працює Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва «Львівпромкомунбуд».