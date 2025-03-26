Будівля на Богомольця, 9, де працює Галицька окружна прокуратура

Львівська обласна прокуратура 12 березня уклала угоду з приватним підприємством «СЧН Житло-Буд» на реставраційний ремонт покрівлі будинку, де розташована Галицька окружна прокуратура Львова. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить приблизно 9,6 млн грн. Підрядник має відремонтувати дах до кінця жовтня 2025 року. Сайт NGL.media проаналізував кошторис і повідомив, що Львівська обласна прокуратура може переплатити до 1,8 млн грн через завищення вартості титано-цинкових листів, якими перекриватимуть дах.

Будівля Галицької окружної прокуратури, де ремонтуватимуть дах, розташована на вулиці Богомольця, 9 у центрі Львова. Споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення. Фінансуватимуть роботи за гроші держбюджету. ПП «СЧН Житло-Буд» виграло в аукціоні без конкуренції. Компанія вже має досвід співпраці з прокуратурою – вона отримувала держзамовлення загалом на 1,5 млн грн.

Згідно з аналізом NGL.media, з 9,59 млн грн на будівельні матеріали з доставкою 5,7 млн грн виділять на реставрацію даху. На зарплати передбачили 1,2 млн грн, ще 1,6 млн грн становлять податки, загальновиробничі витрати – 628 тис. грн, експлуатація будівельних машин – 31 тис. грн тощо. Чистий прибуток для ПП «СЧН Житло-Буд» у кошторисі становить 100 тис. грн.

Серед усіх будматеріалів найбільше витратять на титано-цинкову покрівлю – це 2,6 млн грн. Вартість покрівлі товщиною 0,7 мм становить 3480 грн за м². Водночас представники компаній, які продають такий товар, розповіли NGL.media, що вартість матеріалу становить від 1000 грн за м² до 2500 грн за м². На ціну впливає колір, об’єм та виробник. Зокрема, одна з компаній продає титано-цинкові листи блакитно-сірого кольору німецького виробника Rheinzink за 1553 грн за м². Інша фірма пропонує таку саму покрівлю за 2300 грн за м².

У кошторисі на ремонт прокуратури не вказали детальних характеристик покрівлі, тому точну суму переплат встановити не вдалося. Проте журналісти зазначили, що ймовірна переплата лише за титаново-цинкові листи становить у проміжку між 730 тис. грн та 1,8 млн грн. Відповідальний за тендер представник Львівської обласної прокуратури Ростислав Яворський відмовився коментувати закупівлю.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ПП «СЧН Житло-Буд» належить мешканцеві Борислава Юрію Стецуну, який водночас є і директором компанії. Компанія отримала державних підрядів на 207 млн грн, зокрема на 11 млн грн від Львівської обласної прокуратури.

Додамо, що триповерхову будівлю Галицької окружної прокуратури на вулиці Богомольця, 9 звели 1905 року за проєктом, який виконали у бюро Івана Левинського. Споруду збудували у стилі орнаментальної сецесії й вона є пам'яткою архітектури місцевого значення. Крім прокуратури, у будинку працює Львівський державний інститут проєктування комунального будівництва «Львівпромкомунбуд».