38-річний водій надав для перевірки посвідчення водія, яке було зареєстроване на 45-річну жінку

Львівські патрульні зупинили 38-річного водія легковика, яка порушив ПДР. Він показав поліцейським посвідчення водія, яке було зареєстроване на 45-річну жінку, та згодом зізнався, що купив документ в інтернеті. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини у п’ятницю, 16 лютого, нещодавно патрульні зупинили водія Fiat Doblo за порушення правил дорожнього руху. У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що його зупинили на вул. Тарнавського у Львові.

38-річний водій надав для перевірки посвідчення водія, яке було зареєстроване на 45-річну жінку. Чоловік зізнався патрульним, що купив документ в інтернеті.

На чоловіка склали протокол про адмінправопорушення, а також на місце викликали слідчих – за використання підроблених документів водію загрожує кримінальна відповідальність.