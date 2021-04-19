Личаківський районний суд Львова оштрафував водія, який двічі впродовж року сідав за кермо у стані алкогольного сп'яніння. За оновленим законом, його оштрафували на 51 тис. грн.

Як ідеться в постанові суду, вночі 17 березня на вул. Тракт Глинянський, 29 поліція зупинила водія Toyota Camry, який був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. З'ясувалося, що впродовж останнього року його вже двічі штрафували за водіння в нетверезому стані: у листопаді торік та в лютому цього року.

Під час засідання суду порушник свою провину визнав та пояснив, що 17 березня дійсно сів за кермо п'яним, а після зупинки його авто поліцейськими – погодився пройти медичний огляд на стан сп'яніння.

Враховуючи докази, суддя Личаківського районного суду Григорій Жовнір визнав винним водія Toyota Camry за ч. 3 ст. 130 КУпАп та оштрафував його за 51 тис. грн. Також він має заплатити 454 грн судового збору. Крім цього, водія позбавили права керувати всіма видами транспорту на 10 років.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, за якими суттєво зросла відповідальність за керування авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше штраф становив 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб із конфіскацією автомобіля.