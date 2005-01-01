Львів’янина оштрафували на ₴1700 за пластикові вікна у квартирі в історичній частині міста

У вівторок, 27 березня, нещодавно створена у Львівській міськраді адмінкомісія розглянула 19 протоколів про порушення власниками квартир у центральній частині Львова вимог законодавства про охорону історичної спадщини.

Протоколи про адмінпорушення були складені через встановлення пластикових вікон та перепланування квартир у будинках на вулиці Братів Рогатинців, Галицькій, Друкарській, Валовій, Вірменській, Руській, повідомила прес-служба Львівської міськради.

У підсумку, 18 протоколів відправили на доопрацювання. Відносно ж власника одного помешкання, який встановив пластикові вікна у квартирі у будинку на вул. Руській, 12 комісія винесла рішення про накладення штрафу у 1700 грн.

Нагадаємо, що адміністративну комісію при виконкомі, яка штрафує руйнівників історичного середовища, створили 2 березня. Минулого тижня у мерії відбулось її перше засідання, де покарали шістьох порушників. Як уточнив ZAXID.NET заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, ці порушення стосувалися перепланувань приміщень у старовинних будівлях та заміни вікон.

23 березня виконком Львівської міськради погодив порядок застосування штрафних санкцій на юридичних осіб, що історичні будинки. З таких порушників спеціальна комісія міськради зможе стягувати від 17 до 170 тис. грн.