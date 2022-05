Раніше Маріанна Кіяновська отримала за збірку поезій «Бабин Яр. Голосами» також Шевченківську премію

Відома львівська поетка Маріанна Кіяновська отримала звання Європейської поетки свободи 2022. Її присудили за збірку поезій «Бабин Яр. Голосами».

«European Poet of Freedom Literary Award of the City of Gdańsk вручається раз на два роки. Мета відзнаки – промотувати поезію, яка торкається найважливіших тем і проблем сучасності, популяризує цінність свободи та демонструє високу художню цінність», – повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

У міністерстві додали, що збірка «Бабин Яр. Голосами» вважається однією з перших книжок в українській літературі на тему Голокосту.

Український інститут книги зазначив, що вперше в історії відзнаки нагороду отримали дві поетки – Маріанна Кіяновська і албанська авторка Лульєта Лешанаку. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 10 червня в Шекспірівському театрі Ґданська під час фестивалю European Poet of Freedom Festival.

У 2020 році Маріанна Кіяновська за цю саму збірку «Бабин Яр. Голосами» отримала Шевченківську премію.