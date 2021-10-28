Марсохід Perseverance Perseverance продовжив досліджувати кратер Єзеро та відправив на Землю деякі знімки

Марсохід Perseverance («Наполегливість») передав на Землю перші знімки Червоної планети після відновлення зв’язку. З’єднання порушило Сонце, яке перебувало між Землею та Марсом два тижні, повідомляє профільний сайт Space.

Через порушення зв’язку між планетами NASA припинило надсилати команди марсоходу Perseverance та дрону Ingenuity протягом двох тижнів.

Після відновлення з’єднання Perseverance продовжив дослідження кратера Єзеро, де ще мільярди років тому було озеро та дельти річок, вивчення погоди, а також зробив кілька фотографій Марса.

«Я повернувся до роботи... Зробив деякі зображення, досліджую погоду, проводжу хімічні експерименти та також отримав оновлення програмного забезпечення», – написала команда місії на офіційній сторінці NASA Perseverance у Twitter 25 жовтня.

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.



Latest pics: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/6KpVxVscbt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 25, 2021

Що відомо про місію на Марсі

Марсохід NASA «Наполегливість» здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса 18 лютого 2021 року, а згодом надіслав свої перші фото на Землю. Він обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і 2 мікрофони.

Наукова програма Perseverance розрахована мінімум на два земних роки. Крім вивчення геології і клімату Марса, історії його еволюції, а також пошуків слідів давнього життя, апарату доручено виконати забір зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому і випробувати технології для майбутніх пілотованих польотів, включаючи отримання кисню з марсіанської атмосфери.