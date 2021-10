Марсохід Perseverance («Наполегливість») передав на Землю перші знімки Червоної планети після відновлення зв’язку. З’єднання порушило Сонце, яке перебувало між Землею та Марсом два тижні, повідомляє профільний сайт Space.

Через порушення зв’язку між планетами NASA припинило надсилати команди марсоходу Perseverance та дрону Ingenuity протягом двох тижнів.

Після відновлення з’єднання Perseverance продовжив дослідження кратера Єзеро, де ще мільярди років тому було озеро та дельти річок, вивчення погоди, а також зробив кілька фотографій Марса.

«Я повернувся до роботи... Зробив деякі зображення, досліджую погоду, проводжу хімічні експерименти та також отримав оновлення програмного забезпечення», – написала команда місії на офіційній сторінці NASA Perseverance у Twitter 25 жовтня.

I’m back to work, parked between these two beautiful outcrops. Been doing some imaging, weather studies, chemistry experiments and getting a software update too.



