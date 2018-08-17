Medicover підписав договір з НСЗУ

Лікарі Медичного центру Medicover підписують декларації з пацієнтами

16 серпня Національна служба здоров’я України (НСЗУ) повідомила: 50% медзакладів первинної допомоги перейшли на нове фінансування. НСЗУ підписала 462 договори з комунальними та приватними закладами, а також із лікарями-ФОПами, які з 1 жовтня цього року фінансуватимуться по-новому: і державним, і приватним медзакладам НСЗУ платитиме за конкретних пацієнтів, яким вони надали допомогу, тобто гроші «підуть» за пацієнтом.

Серед 73 приватних медичних закладів і лікарів-ФОПів із всієї України, які підключилися до медичної реформи і з якими НСЗУ підписала договори, є і львівське приватне підприємство «Медичний центр «Інтерсоно» – представник європейського медичного холдингу Medicover.

Багато львів’ян і мешканців області хотіли б лікуватися у приватних медичних закладах, адже там і рівень обслуговування кращий, і діагностичне та лабораторне обладнання сучасне, і, головне, якість надання медичних послуг є значно вищою, бо лікарі мають високу кваліфікацію, стажуються за кордоном, стежать за новинками в медичній галузі і, що не менш важливо, уважно ставляться до кожного пацієнта, бо вміють його цінувати.

Досі не всі українці могли дозволити собі таке, бо за послуги у приватних медичних закладах потрібно було платити з власної кишені. Тепер у львів’ян і мешканців навколишніх сіл є можливість безкоштовно отримувати первинну медичну допомогу в двох приватних закладах Medicover: Медичному центрі на вул. Антоновича, 102 та Поліклініці на Стрийській, 204. І це незалежно від того, скільки разів виникне необхідність звернутися до лікаря: раз на півроку чи чотири рази на місяць. Єдина умова, яку вимагає НСЗУ – ті, хто хоче лікуватися у Medicover, повинні підписати декларацію з лікарем закладу і тоді отримати все те, що гарантує держава і навіть більше.

Які послуги у приватних медзакладах пацієнтам надаватимуть безкоштовно?

Є чітко визначений МОЗ перелік послуг первинної медичної допомоги, які мають гарантовано надавати як у державних, так і у приватних клініках, що підписали договір з НСЗУ.

«Пацієнтам, які підписали декларацію з лікарями Medicover, надаватимуть усі послуги, які зазначені у переліку МОЗ, і проводитимуть усі необхідні обстеження за скеруванням лікаря, – сказав ZAXID.NET генеральний директор Мережі медичних закладів Medicover в Україні Руслан Червак. – При цьому пацієнт не може сам вирішувати, що і коли собі призначати, які обстеження проходити. Це має робити виключно висококваліфікований лікар. Саме у цьому і суть реформи первинної медичної ланки – громадяни мають діяти за призначенням лікаря”.

інфографіка УП

Чи виїжджатимуть лікарі приватної клініки на виклики додому?

Інформація МОЗ про те, що тепер сімейний лікар, терапевт чи педіатр сам вирішуватиме, варто їхати на виклик додому чи ні, неабияк схвилювала людей. Вони задаються питання: як бути у критичних випадках, коли, скажімо, у дитини висока температура чи у дорослого раптово виник гострий біль? Чи приїжджатимуть лікарі приватної клініки на виклик додому, якщо лікарі державних медзакладів можуть відмовити у візиті?

«Кожен пацієнт, який підписує декларацію з сімейним лікарем (терапевтом чи педіатром) Медичного центру Medicover, має номер телефону лікаря, за яким може проконсультуватися з будь-яких питань. І вже лікар, вислухавши скарги, оцінивши ситуацію, вирішуватиме, як йому діяти далі: виїжджати на виклик додому, викликати «швидку» чи призначити лікування, яке полегшить стан хворого, і він наступного дня прийде на прийом в поліклініку. Головне, що мають знати пацієнти – лікар не залишить хворого без допомоги», – зазначає головний лікар Мережі медичних закладів Medicover в Україні Мирослава Децик.

Це стосується і дітей. За словами Мирослави Децик, є чіткі вимоги МОЗ щодо того, скільки разів дитину до року, двох, трьох має оглянути педіатр, провідати медсестра тощо. І лікарі клініки будуть чітко дотримуватися цих вимог. Якщо ж виникне ситуація, коли дитині буде необхідна допомога лікаря, педіатр клініки обов’язково приїде на виклик додому.

Черг на прийом до лікаря не буде

Сьогодні у Medicover підписати декларацію для отримання первинної медичної допомоги можна з одним із п’яти лікарів – в електронній системі МОЗ зареєстровано два сімейних лікаря, два педіатри та один терапевт. Ознайомитися з інформацією про них можна сайті medicover.com.ua.

Черг під кабінетами цих лікарів не буде. На огляд одного пацієнта відводиться 45 хвилин. Кожному пацієнту призначають конкретний час візиту. Записатися на прийом можна залишивши заявку на сайті чи за телефоном: 0-800-305-911. За цим же багатоканальним номером пацієнти отримують вичерпну інформацію про роботу лікарів всіх медичних закладів Medicover в Україні. Крім того, люди, котрі підписали декларацію, стають пацієнтами Medicover, а отже отримують численні знижки в рамках акцій, програм лояльності та інших заходів, за які тисячі львів'ян так полюбили Medicover.

Якщо охочих лікуватися у приватному медичному центрі в рамках медичної реформи буде надто багато, тоді для зручності пацієнтів, за словами Мирослави Децик, Medicover виділить більше лікарів для роботи з пацієнтами за деклараціями.

Уже найближчим часом Medicover приєднається до системи «Доступні ліки», тож його пацієнти зможуть за рецептом лікаря отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно чи з невеликою доплатою.