Бургомістр Берліна Франциска Гіффай 15 хвилин спілкувалася через відеозв'язок із нібито міським головою Києва Віталієм Кличком, але виявилося, що Кличко був несправжнім. Про це повідомляє Німецька хвиля із посиланням на міську раду Берліна.

Спочатку розмова, про яку було домовлено за кілька днів наперед, не викликала у Франциски Гіффай жодних підозр. За словами речниці бургомістра, людина, яка назвалася Віталієм Кличком, запитувала про українських біженців у Берліні і про те, як адміністрація міста дає собі з ними раду, що було цілком схоже на очікувану розмову. Підозра виникла лише за 15 хвилин, коли так званий Віталій Кличко почав задавати дивні питання – зокрема, попросив Франциску Гіффай підтримати проведення у Києві прайду 23 липня.

«Людина на відео виглядала абсолютно як Віталій Кличко, але який прайд під час війни?», – говорить речниця мера Берліна.

Окрім того, фейковий Кличко попросив дозволу говорити російською мовою, адже не усі присутні під час «розмови» співробітники київської мерії володіють німецкою. Утім, це прохання в Берліні підозру не викликало.

Після дивного прохання про підтримку прайду зв'язок між сторонами обірвався. Український посол в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що Франциска Гіффай не спілкувалася з Віталієм Кличком.

«На жаль, така реальність, коли війна ведеться на всіх фронтах, у тому числі й онлайн, аби підірвати довіру до цифрових методів і дискредитувати українських партнерів та союзників», – сказала речниця мерії Берліна.

Німецьке видання Bildt зв'язалося із реальним Віталієм Кличком, який запевнив, що готовий поспілкуватися із Францискою Гіффай. Вона ж у свою чергу подякувала мерові Києва у Твіттері.

Поліція Берліна взялася за розслідування цієї справи.

Діпфейк – методика синтезу зображення людини, що базується на штучному інтелекті. Використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики. На початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія планувала використати цю технологію для трансляції фейкової заяви президента Володимира Зеленського про капітуляцію України, але провалилась.