До батальйону тероборони Хмельницького планують залучити 500 резервістів

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин пообіцяв кожному, хто підпише контракт з хмельницьким підрозділом територіальної оборони, від трьох до п'яти тис. грн заохочення. На одноразову фінансову допомогу передбачили у міському бюджеті 11 млн грн. Відповідне рішення прийняла сесія Хмельницької міської ради у середу, 23 лютого. Про ініціативу повідомив у Facebook Олександр Симчишин.

«Від сьогодні запрацює ще одна ініціатива: всі, хто укладе контракт з батальйоном тероборони, отримають від трьох до п'яти тисяч грн. Сума залежатиме від того, буде ця людина у резерві чи складатиме активне ядро тер оборони», – уточнив міський голова. В цілому ж до батальйону тероборони Хмельницького планують залучити 500 резервістів і 50 чоловік організаційного ядра.

«Жителів Хмельницької міської територіальної громади запрошують до проходження військової служби в Окремому батальйоні територіальної оборони міста Хмельницького. Офіцери запасу, які мають досвід військової служби, зможуть проходити службу за місцем проживання! Таку ж можливість матимуть не лише офіцери. До підрозділів територіальної оборони на старшинські, сержантські та солдатські посади запрошуються військовозобов’язані та резервісти, навіть без досвіду військової служби», – зазначили у Хмельницькій міській раді.

У міскраді звернули увагу, що під час проходження військової служби в окремому батальйоні територіальної оборони в особливий період зберігається робоче місце та середньомісячна заробітна плата. Службу можуть проходити як чоловіки, так і жінки, віком до 60 років, які мають відповідну військово-облікову спеціальність.

Вчора, 22 лютого, з ініціативою виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 20 тис. грн бажаючим вступити в тероборону виступив міський голова Тернополя Сергій Надал. А 21 лютого рішення про виділення одноразової грошової допомоги в розмірі 25 тис. грн місцевим мешканцям, які вступлять в тероборону, прийняли на виконкомі Івано-Франківська.