Ревізію в міськраді проводила Державна аудиторська служба

Міський голова Тернополя безпідставно нарахував собі й працівникам міськради премії на суму 28,4 млн грн. Такі результати ревізії Державної аудиторської служби України. Загалом під час перевірки виявили, що через деякі рішення міськради та сумнівних угод із забудовниками в міський бюджет не надійшло 127 млн грн.



У п’ятницю, 23 серпня, Державна аудиторська служба повідомила про завершення ревізії у Тернопільській міські раді. Під час перевірки зафіксували численні факти порушень, що привели до значних втрат бюджетних грошей.

Найбільше бюджет Тернополя недоотримав через низку суперечливих управлінських рішень міської влади щодо пайової участі забудовників при створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Зокрема, до бюджету не надійшло 85 млн грн.

«За рішенням міськради для деяких забудовників було незаконно встановлено “пільговий” розмір пайових внесків, які вони мали перерахувати до бюджету. Він був нижчий ніж звичайний розмір пайових внесків. В підсумку бюджет не доотримав 38 млн грн для громади із забудовників, будинки яких вже експлуатуються. Також місто втратило надходжень на суму 43 млн грн по семи будинках, які поки не введено в експлуатацію», – повідомили в Державній аудиторській службі України в п’ятницю, 23 серпня.

Крім того, окремі забудовники не сплатили не лише пайових внесків, а й штрафів за них, передбачених умовами договорів. Через це до міського бюджету не дійшло ще приблизно 20 млн грн. Вісім забудовників ввели житлові будинки в експлуатацію взагалі без укладання договорів про пайову участь, через що бюджет Тернополя недоотримав ще 11 млн грн. Назв забудовників Держаудитслужба не оприлюднила.

Окрім того, без наявності необхідних розпорядчих документів було виплачено премію голові міської ради Сергію Надалу та її співробітникам на загальну суму 28,4 млн грн. За даними Держаудитслужби це зробили з порушенням чинного законодавства. Також відповідно, через неправомірну нараховану премію зайво перерахували Єдиний соціальний внесок на суму 5,8 млн грн.

Під час судового спору щодо стягнення боргу із забудовника міський голова вирішив підписати мирову угоду з боржником. Відповідно до неї у вигляді пайового внеску замість грошей міська рада отримала в комунальну власність будівлю дитячого садочка. Таке рішення призвело до недоотримання міським бюджетом 16 млн грн. Матеріали ревізії Держаудитслужби передано до органів Національної поліції.

В Тернопільській міськраді зазначили ZAXID.NET, що висновок Держаудитслужби України оскаржуватимуть.

«Тернопільська міська рада не згідна із жодною позицією, оскільки наведена інформація не відповідає дійсності. Дані матеріали будемо оскаржувати у судовому порядку», – повідомила ZAXID.NET речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич.