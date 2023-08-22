Олександру Ковальчуку загрожує 40,8 тис. грн штрафу

Поліція склала протокол на мера Ківерців Олександра Ковальчука за керування автомобілем без водійського посвідчення. Відомо, що на аналогічному порушенні його викривали вже декілька разів. У 2022 році суд штрафував його на 40,8 тис. грн, а в цьому році – на 3,4 тис. грн.

Про те, що Олександра Ковальчука викрили на порушенні ПДР, першим повідомив у вівторок, 22 серпня, громадський активіст Сергій Рижков. У прес-службі поліції Волині підтвердили, що 22 серпня співробітники ківерцівської поліції оформили на посадовця протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування транспортом без відповідних документів) за те, що він керував автомобілем Renault Koleos, не маючи права керування транспортним засобом, повторно протягом року.

Зазначимо, що за це порушення передбачений штраф у 40,8 тис. грн, а також вилучення водійського посвідчення на мінімум п'ять років.

У поліції додають, що на водінні без документів чоловіка викривали і раніше: у 2022 році працівники патрульної поліції Волині оформляли на нього протокол ч.5 ст. 126 КУпАП. Тоді суд призначив йому 40,8 тис. грн штрафу і на п'ять років заборонив сідати за кермо. Однак, постанову чоловік оскаржив і домігся, аби заборону керувати транспортом йому скасували, залишивши лише штраф.

У 2023 році працівники патрульної поліції в Івано-Франківській області оформили на Олександра Ковальчука адмінпротокол за ч.2 ст. 126 КУпАП. За це його оштрафували на 3,4 тис. грн.