Виконавчий комітет Мукачівської міськради збільшив вартість проїзду у міському транспорті із 7 до 8 гривень. Востаннє ціну на проїзд у мукачівських маршрутках змінювали у березні 2020 року. Крім того, зросте вартість проїзду в автобусах, що курсують до навколишніх сіл.

Відповідне рішення виконком Мукачівської міськради прийняв у вівторок, 11 січня. У прес-службі мерії уточнюють, що ціну на проїзд не змінювали протягом року, а нову вартість затверджують «у зв’язку зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, матеріальних ресурсів та розміру мінімальної заробітної плати».

Також затвердили і вартість проїзду на автобусах загального користування, які курсують до сіл Мукачівської громади.

Тариф на перевезення одного пасажира становитиме: