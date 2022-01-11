Мерія Мукачева підвищила вартість проїзду у громадському транспорті
Проїзд у мукачівських маршрутках коштуватиме 8 грн
Виконавчий комітет Мукачівської міськради збільшив вартість проїзду у міському транспорті із 7 до 8 гривень. Востаннє ціну на проїзд у мукачівських маршрутках змінювали у березні 2020 року. Крім того, зросте вартість проїзду в автобусах, що курсують до навколишніх сіл.
Відповідне рішення виконком Мукачівської міськради прийняв у вівторок, 11 січня. У прес-службі мерії уточнюють, що ціну на проїзд не змінювали протягом року, а нову вартість затверджують «у зв’язку зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, матеріальних ресурсів та розміру мінімальної заробітної плати».
Також затвердили і вартість проїзду на автобусах загального користування, які курсують до сіл Мукачівської громади.
Тариф на перевезення одного пасажира становитиме:
- №31 «Мукачево – с. Лавки» – 12 гривень;
- №32 «Мукачево – с. Нове Давидково» – 12 гривень;
- №33 «Мукачево – с. Нижній Коропець» – 14 гривень;
- №34 «вул. Митрополита Володимира – с. Павшино» - 10 гривень;
- №35 «Мукачево – с. Шенборн» - 10 гривень;
- №36 «Мукачево – с. Барбово» – 25 гривень;
- №37 «Мукачево – с. Завидово» – 22 гривні;
- №38 «Мукачево – с. Негрово» – 25 гривень;
- №39 «Мукачево – с. Горбок» – 24 гривні;
- №40 «Мукачево – с. Пістрялово» – 18 гривень;
- №41 «Мукачево – с. Форнош» – 25 гривень;
- №42 «Мукачево – с. Ключарки» – 15 гривень.