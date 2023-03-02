Мешканець Хмельницького відсудив у «Хмельницьктеплокомуненерго» майже 65 тис. грн за затоплену квартиру. Інцидент стався ще у листопаді 2022 року, коли внаслідок аварії в котельні, розташованій на даху, залило спальню однієї з квартир. Суд першої інстанції позов власника пошкодженої квартири відхилив, проте в апеляції мешканець Хмельницького відсудив від комунальників понад 62 тис. грн матеріальної компенсації за ремонт і 2 тис. грн моральної школи.

Про рішення щодо відшкодування витрат на ремонт у четвер, 2 березня, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Як уточнили в суді, у червні 2022 року комунальне підприємство за свої кошти зробило ремонт стелі та стін у затопленій квартирі, однак власник помешкання пізніше помітив, що внаслідок аварії у спальні також пошкоджений ламінат, компенсувати ці збитки комунальники відмовилися.

Як зазначається у постанові Хмельницького апеляційного суду, власник квартири Михайло Наконечний на ремонт витратив понад 62 тис. грн, а також просив відшкодувати йому 36,5 тис. грн моральної шкоди.

«Апеляційний суд відхилив доводи підприємства про те, що не встановлено причинно-наслідкового зв'язку між його діями та пошкодженням покриття підлоги, позаяк в акті про затоплення квартири від 28 травня 2022 року констатовано не спростований факт залиття підлоги водою у житловій кімнаті. Розмір завданих збитків у сумі 62,6 тис. грн Хмельницьктеплокомуненерго також не спростувало», – йдеться у повідомленні суду.

Представник комунальників не скористався своїм правом заявити в суді клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою з’ясування питання щодо причин залиття водою квартири та розміру заподіяної шкоди. Відтак Хмельницький апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та частково задовольнив позов власника пошкодженої квартири: МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» повинне відшкодувати на користь позивача 62,6 тис. грн майнової та 2 тис. грн моральної шкоди.