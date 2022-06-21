Олександр Ткаченко вважає, що кожен випадок співпраці з росіянами потрібно розглядати окремо

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає недалекоглядною повну відмову від співпраці з деякими російськими публічними діячами. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За словами Ткаченка, загрози в такій співпраці немає, оскільки вона не буде масовою, а кожен випадок потрібно розглядати окремо.

Свою думку міністр пояснив на кейсах Маріни Овсяннікової та Алєксандра Нєвзорова. Російська пропагандистка Овсяннікова, зі слів Ткаченка, не заслуговує на співпрацю та отримання громадянства України, бо «одного жесту мало для того, щоб переконати українське суспільство в послідовності своєї позиції».

Натомість ситуацію з Нєвзоровим міністр вважає дещо інакшою, оскільки той, попри суперечливі моменти в минулому, «змінився і впродовж останніх щонайменше п'яти-шести років є запеклим критиком режиму Путіна».

«Так само і до інших (росіян) потрібно ставитися case by case, я не бачу тут загрози, це точно не буде масовим явищем. Але безперечно варто враховувати точку зору громадськості», – переконаний Олександр Ткаченко.

Міністр наголосив, що серед російських діячів культури є люди, які підтримують демократичні цінності, які виступають проти Путіна і проти війни в Україні.

«Вони безперечно – наші союзники, спільники, я тут не бачу жодних пересторог. [Підтримуючи їх] ми розширюємо спектр спротиву, виносячи його за межі України», – заявив Ткаченко.

До слова, напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «Алєксандр Нєвзоров – це медійна зброя проти Путіна і цим він корисний для України».