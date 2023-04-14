Ще 244 тис. комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення, а 280,9 тис. комплектів надійдуть від промисловості до кінця квітня

Міністерство оборони України проводить заходи із забезпечення літньою формою військовослужбовців ЗСУ. Станом на 10 квітня потреба у костюмах літніх польових на речових складах забезпечена вже на 76%, повідомили в прес-службі Міноборони у п’ятницю, 14 квітня.

«Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення і ще 280,9 тис. комплектів надійде від промисловості до кінця квітня. Тобто загальна забезпеченість – виконана на 100%. Навіть формується резерв. Втім, треба завжди враховувати питання розподілу і логістики у військах», – зазначили в Міноборони.

У відомстві розповіли деталі налагодження процесу забезпечення літньою формою. Зокрема, там розповіли, що спершу залучають до співпраці українських постачальників одягу, аби забезпечити військовослужбовців літньою формою одягу високої якості. Тоді відбувається укладення договорів, і у відомстві запевнили, що процес «йде повноцінно і планово».

«Так, це не простий і тривалий процес, який має ряд нюансів і окремі предмети речового майна літньої номенклатури можуть надходити від Сил логістики до речових складів із затримкою. Питання в безпечному транспортуванні. Але всі елементи комплекту надійдуть. Потреби військових не ігноруються», – зауважили у відомстві.

Міноборони також наголосило, що речові склади ЗСУ мають достатньо запасів літньої форми і критична потреба відсутня.