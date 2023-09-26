УПЦ МП користувалося храмом 8 років

Чернівецька міська рада подала позов до суду на УПЦ МП з вимогою покинути будівлю церкви, яка розташована на території Центральної міської лікарні. Чиновники хочуть через суд звільнити приміщення та повернути у свою власність, передає «Суспільне.Чернівці». Раніше, у квітні, депутати міської ради проголосували за рішення розірвати усі договори оренди з УПЦ МП на території міста.

Позов в суд подало управління комунальної власності Чернівецької міськради. 15 вересня Господарський суд Чернівецької області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі, повідомив заступник міського голови Євгеній Маховіков.

Після рішення міськради до настоятеля храму надсилали звернення з вимогою покинути приміщення церкви на території Центральної лікарні. Однак, священнослужитель Георгій Аронець повідомив, що ніяких звернень не отримував.

Релігійна громада «Релігійна громада парафія на честь святого великомученика Пантелеймона Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ» орендувала церкву біля Центральної лікарні вісім років. За словами представника УПЦ МП, вони планують також судитися з міською радою і відстоювати свої права на церкву в межах закону.

Додамо, що у квітні депутати Чернівецької міської ради проголосували за розірвання 22 договорів оренди релігійними громадами УПЦ МП.