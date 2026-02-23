На місці колишнього торгового центру «Антей» родина Козловських збудувала комплекс, у якому відкрила дитячий розважальний центр

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Григорія та Юлію Козловських сплатити Львівській міській раді 483,3 тис. грн за користування комунальною землею без дозволів.

Йдеться про перебудову колишнього торгового центру «Антей» на вул. Джерельній, 28в, біля ТЦ Forum Lviv. У 2021 році Львівська міська рада затвердила ТзОВ «Джерельна» проєкт землеустрою на відведення в оренду на 5 років ділянки площею 0,28 га під громадську забудову. За умовами договору оренди ТзОВ «Джерельна» мала сплачувати за землю 7% від загальної грошової оцінки землі. Однак договір оренди землі так і не уклали, тож фірма користувалась ділянкою фактично без дозволів.

Внаслідок перебудови торгового центру будівлю розширили до 6970 м². Власники ТЦ отримують виручку від його функціонування, тож міська рада звернулась в суд, аби повернути гроші за користування комунальною ділянкою. Міська рада підрахувала, що в період із жовтня 2021 року по липень 2025 року компанія заборгувала майже 500 тис. грн.

У грудні 2021 року ТзОВ «Джерельна» ліквідували, а будівлю передали у власність за договором дарування. Відповідачами у справі є Юлія та Григорій Козловські. Григорій Козловський – відомий у Львові бізнесмен, серед іншого йому належить елітний комплекс Emily Resort у Винниках. У 2021 році його дружина Юлія Козловська була власницею ТзОВ «Джерельна».

Представники родини Козловських у суді клопотали про закриття провадження за строками давності. Однак суддя Руслан Єзерський задовольнив позов міської ради та зобов’язав сплатити сукупно 483,3 тис. грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, триповерховий торговий центр «Антей» закрили влітку 2021 року. Тоді компанія «Джерельна», яка мала дозвіл на капітальний ремонт будівлі, фактично знесла її і збудувала нову. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Львова уже почала перевірку, формально – через відсутність паспорта об’єкта на огорожі будмайданчика. Однак фірма в суді скасувала перевірку в суді. Зараз у цій будівлі працює дитячий розважальний центр Dragon Park.