Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування разом із професійними митцями створили твори, які можна буде придбати на благодійному аукціоні

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки та стали учасниками арт-проекту «Споріднені». Твори дітей, які вони створили спільно з відомими українськими митцями, можна побачити на виставці у Національному музеї Андрея Шептицького, а вже 12 грудня їх представлять на благодійному аукціоні.

Спільно з дітьми митці, серед яких Міра Бачкур, Людмила Давиденко, Ольга Пильник, Олена Каїнська, Юрій Коваль Лесь Панчишин, створили неймовірні роботи. Саме їх львів`яни та гості міста могли побачити у різних просторах міста, зокрема у Арт-центрі «Дзиґа», Львівському муніципальному центрі, Національному музеї імені Андрея Шептицького, PM Gallery та «Я Галерея».

Загальна виставка мистецьких творів триває з 26 жовтня до 11 грудня у приміщенні Національного музею, а вже на 12 грудня запланований щорічний благодійний аукціон «Споріднені», де кожен охочий зможе придбати мистецькі твори та долучитися до творення щасливого майбутнього дітей, які ростуть без батьків.

«Проект "Споріднені", показує наскільки важливо для дітей мати наставників та безпечних дорослих, які зможуть ділитися своїм досвідом, знаннями та давати дітям свою підтримку, сили і напрямок, щоб рухатися вперед до своїх мрій», – зазначає керівниця благодійного фонду «Рідні» Мар`яна Романяк.

Нагадаємо, «Споріднені» – це благодійний проект, створений благодійним фондом «Рідні», який реалізується за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», арт-центру «Дзиґа» та «Галереї 101». Проект має на меті об’єднати таланти відомих митців, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, для того, аби підтримати їх захоплення та допомогти їм розкрити свій творчий потенціал.

Торік зібрані кошти з аукціону спрямували на облаштування арт-майстерок для вихованців ліцею «Просвіта» у Львові та створення мистецького простору для десятків дітей у реабілітаційному центрі «Мрія».

Якщо ви бажаєте придбати роботи митців, необхідно зателефонувати за номером (093) 593 47 30 або написати на поштову скриньку info@ridni.org.ua.