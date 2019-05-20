Міжнародна мережа журналістів оголосила набір молоді на тренінги про порозуміння в Україні

Тренінги проведуть в Ужгороді, Миколаєві, Дніпрі та Львові

У липні та вересні в Україні пройдуть медіа-тренінги для молоді, яка цікавиться журналістикою, але не працює в медіасфері. Проект «Геть стіну. Будуємо мости порозуміння в розділеному суспільстві» організовує Міжнародна мережа журналістів та медіаініціатив з ЄС та Східної Європи N-ost (Берлін). Тренінги безкоштовні, але для участі в них потрібно до 2 червня подати завку.

«Цьогоріч ми відзначаємо 30 років із моменту падіння Берлінської стіни, яка стала символом розділення Європи на Західну і Східну. Вочевидь, в Україні також є свої стіни, проблемні явища, про які варто говорити. Ми даємо унікальну можливість усім охочим знайти тему та разом із командою професійних журналістів її висвітлити», – розповіла про треніг координаторка програми Саломе Аст.

Навчання відбуватиметься у різних містах України – Ужгороді, Миколаєві, Дніпрі та Львові.

За словами тренерки проекту Романії Горбач, під час тренінгів молодь навчатимуть основ журналістської майстерності та допомогатимуть втілити креативні ідеї.

«Берлінська стіна має не лише історичне значення, а й символічне. Зокрема, й для України. Нас хоч і не розмежовують бетонні мури, однак є низка «стін» непорозуміння – соціальних, політичних, історичний чи економічних проблем, які розділяють українців. Учасники нашої команди матимуть нагоду виявити хоча б деякі із символічних стін, описати їх, створивши спільний мультимедійних блог. Сподіваємось, що цим активізуємо громадський діалог», – розповідає Романія Горбач.

Формуляр заявки на участь у тренінгах можна знайти за посиланням.