В МЗС країн заявили, що Росія підриває суверенітет Естонії та Молдови

Міністерства закордонних справ Молдови та Естонії оголосили про те, що вишлють російських дипломатів з країн. Йдеться про двох російських представників, повідомили у вівторок, 19 березня, молдовська служба «Радіо Свобода» та естонський мовник ERR із посиланням на заяву міністерства.

Так, МЗС Естонії викликало тимчасово повіреного у справах Росії, щоб оголосити співробітника російського посольства із дипломатичним статусом персоною нон ґрата. Про кого саме йдеться, ERR не уточнив.

Після вручення ноти російському дипломату, міністерство повідомило, що Естонія не терпітиме дій Москви, спрямованих на підрив суверенітету та незалежності країни. Представнику Росії наголосили, що скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти Естонії мають бути припинені.

МЗС Молдови також оголосило, що вишле російського дипломата. Оголошення російського посадовця Олега Васнєцова персоною нон ґрата спричинено організацією російських виборів Владіміра Путіна на території невизнаної сепаратистської «Придністровської Молдовської Республіки».

У ноті зазначається, що Росія відкрила шість своїх виборчих дільниць, у той час, коли Молдова дозволила росіянам відкрити лише одну дільницю – на території російського посольства в Кишиневі. Олегу Васнєцову висловили ноту протесту та заявили, що дії Росії порушують норми та принципи міжнародного права. Також МЗС Молдови повідомило, що такі дії підривають суверенітет та територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, так звана «Придністровська Молдовська республіка» – східний регіон Молдови, який розташований на кордоні з Україною та проголосив свою нібито незалежність у 1990 році. Наразі Придністров’я не визнала жодна держава, включно з Росією, силовики якої постійно дислокуються на території псевдореспубліки. Попри це, Росія неофіційно надає Придністров’ю економічну, дипломатичну, політичну та військову підтримку.