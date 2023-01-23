Посол Естонії Маргус Лайдре має виїхати з Росії до 7 лютого

Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого, а також відкликає свого посла у Таллінні. Про це 23 січня повідомило російське МЗС, передає «Європейська правда».

У повідомленні зазначено, що Естонія «цілеспрямовано зруйнувала увесь комплекс відносин з Росією», а нещодавно також різко скоротила склад російського посольства.

«Як захід у відповідь, російська сторона ухвалила рішення про зниження рівня дипломатичного представництва в обох країнах до тимчасового повіреного у справах. 23 січня до МЗС Росії викликали посла Естонії Маргуса Лайдре. Йому висловили рішучий протест у зв’язку з діями естонської влади. Послу Естонії потрібно залишити РФ 7 лютого 2023 року», – йдеться в заяві МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше січня Естонія заявила про скорочення кількості працівників російського посольства в Таллінні – з лютого в країні зможуть працювати тільки 8 дипломатів замість 21. Колишня посолка Естонії та екс-міністерка закордонних справ Марина Кальюранд закликала відкликати естонського посла у Москві та вислати російського.

Зазначимо, що Естонія активно передає Україні військкому та гуманітарну допомогу війні з Росією. 19 січня країна анонсувала масштабний пакет військової допомоги Україні на 113 млн євро.