Українець Богдан Ковальчук перебував у російському полоні дев'ять років

Український необанк monobank оплатить навчання у будь-якому вищому навчальному закладі Богдану Ковальчуку, який повернувся до України після дев’яти років у російському полоні. Про у четвер, 14 серпня, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Про звільнення з полону цивільного українця Богдана Ковальчука повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, росіяни затримали хлопця у 17-річному віці. Богдан Ковальчук проживав у місті Ясинувата Донецької області, яке з вересня 2014 року перебуває під російською окупацією.

У 2016 році хлопець намагався виїхати до Торецька на Донеччині, щоб завершити навчання та отримати диплом. Однак на блокпосту Богдана схопили проросійські терористи. Росіяни звинуватили у підриві автомобілів та будівлі окупаційної поліції так званої ДНР нібито за завданням СБУ.

За даними hromadske, у 2019 році росіяни пропонували Богдану помилування, але за умовою, що він залишиться жити на окупованій частині Донеччині та не зможе виїжджати на підконтрольну Україні територію. Хлопець відмовився.

На історію Богдана Ковальчука відреагував співзасновник monobank Олег Гороховський. Він повідомив, що банк профінансує Богдану Ковальчуку здобуття вищої освіти.

«Це дуже складно навіть уявити, що пережив цей хлопчик. Монобанк оплатить навчання в повному обсязі в будь-якому українському виші, який Богдан обере. З поверненням додому!», – написав Олег Гороховський.

Богдан Ковальчук повернувся до України 14 серпня у межах обміну полоненими між Україною та Росією. До України з російської неволі повернули 51 цивільного українця та 33 військових.

До слова, у червня 2024 року стало відомо, що monobank придбав будинок для 98-річної Лідії Степанівни з селища Очеретине на Донеччині. Після окупації села росіянами жінка самотужки пройшла 10 км, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.