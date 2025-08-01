Аварія сталась у селі Грушів пізно ввечері 12 березня 2025 року

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним 21-річного Володимира Злупка у смертельній ДТП, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачений був за кермом мотоцикла Haojin Zeus і у березні 2025 року зіштовхнувся з іншим мотоциклом Senke Leopard SK, яким перевозили 14-річного пасажира. Через отримані травми неповнолітній помер.

Згідно з матеріалами справи, Володимир Злупко 12 березня, приблизно о 21:40, був за кермом Haojin Zeus і їхав вулицею Чаповського у селі Грушів Дрогобицького району у напрямку до села Верхній Дорожів. Слідчі зазначили, що мотоцикл не був зареєстрований. Під час проїзду заокругленої ділянки дороги обвинувачений не врахував дорожню обстановку, не зменшив швидкість та виїхав на зустрічну смугу руху. Haojin Zeus зіштовхнувся з мотоциклом Senke Leopard SK, пасажиром якого був неповнолітній. Він отримав переломи кісток та внутрішні крововиливи. Неповнолітній помер у лікарні Святого Миколая.

Зазначимо, що після аварії, 13 березня, поліція Львівської області повідомляла, що неповнолітній керував мотоциклом, а не був його пасажиром. Підліток є мешканцем Дрогобича.

Під час судових засідань Володимир Злупко повністю визнав провину. За його словами, 12 березня він на прохання родичів поїхав забрати додому п’яного знайомого, який самостійно не міг йти.

«Оскільки мотоцикл не мав освітлення, то він [обвинувачений] підсвічував дорогу ліхтариком. Проїжджаючи вулицею Чаповського у селі Грушів зіткнувся з перешкодою та втратив свідомість. Прийшов до пам'яті у реанімаційному відділенні Дрогобицької ДМЛ №1, оскільки внаслідок ДТП отримав тяжкі тілесні ушкодження. Там дізнався, що скоїв зіткнення з іншим мотоциклом, внаслідок чого один з потерпілих перебуває у важкому стані. Згодом йому повідомили, що потерпілий помер», – йдеться у вироку суду.

Володимир Злупко сказав, що компенсував сім'ї неповнолітнього матеріальну шкоду та просив у них пробачення. Він розкаявся, обіцяв у майбутньому не порушувати закон та просив суд не виносити суворий вирок. Представник сім'ї неповнолітнього сказав у суді, що вони порозумілися й претензій до обвинуваченого немає.

Суддя Андрій Хомик визнав Володимира Злупка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнив від покарання. Обвинуваченому призначили два роки випробувального терміну. Крім цього, через відсутність реєстрації суд конфіскував у власність держави мотоцикл Haojin Zeus. Також Володимир Злупко має сплатити 20 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.