У вівторок, 9 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Добудова школи №41 у Брюховичах: 80% будівельних робіт уже виконали, у планах - розпочати навчання з вересня наступного року. Соціальна і психологічна підтримка. На базі «Джерела» відкрили другий міський центр життєстійкості. Наповнили водою. Мешканці мікрорайону вул. Панча вже можуть милуватися своїм озером. Фестиваль «Перших п’єс». У Львові влаштували театральні читання та вистави за творами військовослужбовців, ветеранів та ветеранок.

