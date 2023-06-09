За дві години пошуків дівчинку знайшли поблизу лісу

На Буковині 4-річна дівчинка увечері сама пройшла пішки майже 2 кілометри та загубилася. Щоб знайти дитину, до пошуків долучили понад 20 поліцейських та кінолога. Правоохоронці та місцеві жителі села прочесали місцевість і помітили дівчинку в лісопосадці.

Дитина зникла увечері 8 червня з подвір’я приватного будинку в селі Недобоївці Дністровського району. Батьки намагалися спочатку самотужки розшукати 4-річну доньку, а за півгодини зателефонували в поліцію і повідомили сусідам.

До пошуків залучили кінолога з собакою

«До пошуків залучили нацгаврдійців, рятувальників та мешканців села. Приїхав також кінолог з спеціально навченою собакою. Правоохоронці ретельно перевіряли місця можливого перебування дівчинки, опитували можливих свідків та очевидців. Пошуки ускладнювалися тим, що неподалік місця проживання дитини лісова смуга та висока трава», — повідомили в поліції Буковини.

Дитину правоохоронці знайшли вже пізно увечері, близько 23.00. 4-річна дівчинка перебувала в лісі і була налякана. Неповнолітня самотужки пройшла майже два кілометри від свого дому. За час її відсутності жодних протиправних дій відносно неї вчинено не було. Правоохоронці передали дівчинку батькам, а також провели з ними бесіду щодо належного нагляду за дітьми.