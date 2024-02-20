Серед ухилянтів – жителі чотирьох областей

В Чернівецькій області поліцейські спільно з прикордонниками затримали організатора незаконного переправляння військовозобов’язаних за кордон і разом з ним 11 його клієнтів. Буковинець з одного ухилянта отримував від 5000 до 7000 доларів. За ці кошти він мав завести їх своїм автомобілем до прикордонного села, а звідти пішки провести до державної межі. Правоохоронці заарештували правопорушника, а на 11 чоловіків виписали адмінпротоколи.

29-річний житель Вижницького району розшукав в соціальних мережах військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати за кордон незаконним шляхом. Знайшовши клієнтів, буковинець запропонував їм за гроші допомогти дістатися до Молдови. Вартість послуг оцінив в 5000-7000 доларів. На його пропозицію погодилися 11 чоловіків з чотирьох областей України.

Чоловіків затримали за 300 метрів від державного кордону

«Підозрюваний забезпечував трансфер клієнтів – жителів Тернопільської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей до села Росошани Дністровського району на своєму автомобілі Mercedes-BenzVito. Потім звідти чоловіки мали йти пішки поза пунктами пропуску», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 20 лютого.

Прикордонники зупинили організатора та його клієнтів за 300 метрів від державного кордону. Поліцейські 29-річному буковинцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення через державний кордон). 11 військовозобов’язаних чоловіків теж затримали і виписали на кожного з них протокол про адмінпорушення, а саме спроба перетнути кордон поза межами пропуску. Організатору загрожує до 9 років позбавлення волі, а його клієнти заплатять штраф розмірі до 8500 грн кожен. Також поліцейські встановлюють інших учасників незаконної схеми переправлення ухилянтів.