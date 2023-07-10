Плавців затримав прикордонний патруль на другому березі

На Буковині прикордонники затримали двох ухилянтів, які перепливли Дністер на надувному матраці, сподіваючись потрапити в Молдову. Чоловіків розшукали на іншому березі, але вони намагалися втекти, то ж прикордонний загін застосував вогнепальну зброю.

Двох ухилянтів прикордонний патруль помітив 9 липня. Посередині річища Дністру плив матрац, а на ньому сиділо двоє людей. Військовослужбовці слідкували за тим, до якого саме берега пристане надувний засіб.

Ухилянтів помітили здалеку

«Чоловіки форсували Дністер на надувному матраці. Правопорушників виявили у ході реалізації оперативної інформації вчора надвечір у Дністровському районі Чернівецької області. Чоловіки планували незаконно потрапити до Молдови в обхід контрольних постів, перепливши річку Дністер на надувному засобі», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Коли чоловіки перепливли Дністер, то на іншому березі «плавців» зустрів прикордонний наряд відділу «Кельменці» Чернівецького загону. ‍Під час затримання порушники, аби уникнути відповідальності, намагались втекти. Зупинити втікачів вдалося після кількох попереджувальних пострілів вгору.

Річку чоловіки переплили на одномісному матрасі

Під час розмови ухилянти розповіли, що вони на Буковину приїхали з Харківської та Запорізької областей. В магазині купили недорогий матрац і вирішили переплисти Дністер, перетнути державний кордон і потрапити в Молдову. Щоб прикордонний патруль не звернув на них увагу – маскувалися під туристів-відпочивальників.

На обох затриманих, яких доставили до прикордонного підрозділу, склали протоколи про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує штраф.