В Чернівецькій області поліцейські затримали 21-річного хлопця за зґвалтування 14-річної дівчини. Про злочин в поліцію заявив батько неповнолітньої. Суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою

У відділок поліції в Старожинецькій громаді 4 вересня із заявою звернувся 42-річний буковинець. Чоловік розповів, що малознайомий зґвалтував до його 14-річної доньки. З дівчиною почали працювати поліцейські та психологи. Правоохоронцям вдалося встановити особу кривдника.

«Співробітники відділення міста Сторожинець Чернівецького райуправління поліції провели розшук та встановили, що до вказаного злочину причетний 21-річний хлопець. Поліцейські затримали зловмисника і тимчасово помістили до слідчої кімнати у відділку», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 5 вересня.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування). Наразі з підозрюваним проводять необхідні слідчі дії. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне 21-річному хлопцю загрожує до 12 років позбавлення волі.