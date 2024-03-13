Митники виявили понад 1000 незадекларованих товарів

На Буковині під час перевірки автомобіля на прикордонному пункті пропуску митники виявили незадекларованого брендового одягу, вина та ліків на 3 млн грн. Громадянин України намагався провезти з Румунії в Україну весь товар через «зелений коридор» без митного оформлення. Працівники митниці виявили понад 1000 незадекларованих речей.

Автомобіль з підозрілим вантажем митники ат прикордонники помітили на пункті пропуску «Порубне-Сірет». На митний контроль прибув громадянин України, який слідував з Італії до України у приватних справах. Обравши смугу руху «зелений коридор», чоловік заявив, що не переміщує через кордон товарів, які підлягають декларуванню або обмежені до ввезення в Україну.

«Однак під час митного контролю посадовці Чернівецької митниці виявили у його автомобілі незадекларований товар: 407 одиниць одягу та взуття, 358 одиниць косметичних виробів, 14 підсилювачів для антен безпілотних літальних апаратів, а також обмежені до ввезення 7 пляшок вина, 90 пачок стіків для нагрівання тютюну та 289 упаковок лікарських засобів», – повідомили в Чернівецькій митниці у вівторок, 12 березня.

Чоловік заявив, що товар не його, а він мав лише перевезти всі ці речі в Україну. Попередня вартість тимчасово вилучених незадекларованих товарів складає 3,3 млн гривень. Правоохоронці склали відносно громадянина України протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 471 та ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Чоловіку загрожує штраф та повна конфіскація товару. Наразі всі речі, які не були задекларовані працівники митниці вуличили.