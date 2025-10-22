Військовому загрожує до 8 років позбавлення волі

Начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин ЗСУ оголосили підозру у хабарництві. За даними правоохоронці, військовий посадовець вимагав з бійців гроші за переведення до іншої частини. Про це у середу, 22 жовтня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, військовий у вересні 2025 року вимагав з бійця 7 тис. доларів США. За гроші майор обіцяв вплинути на керівництво інших підрозділів, щоб ті посприяли переведенню військового до іншої частини.

«Крім того, посадовець вимагав неправомірну вигоду за допомогу в підготовці документів та вплив на осіб, які ухвалюють рішення про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1 млн грн. Частину цієї суми він планував отримати особисто», – йдеться у повідомленні.

Боєць, з якого військовий поссадовець вимагав хабар, звернувся до правоохоронців.

У жовтні 2025 року фігураннт отримав від заявника 292 тис. грн (еквівалент 7 тис. дол. США). Після цього його затримали та оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.