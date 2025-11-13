Підозрювана протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок

58-річна мешканка Костянтинівки близько 18 років зберігала у квартирі тіло своєї померлої 22-річної доньки. Їй оголосили підозру. Про це у четвер, 13 листопада, повідомила Донецька обласна прокуратура.

«Перший заступник керівника Костянтинівської окружної прокуратури повідомив про підозру 58-річній мешканці Костянтинівки у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що підозрювана протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу доньку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі. Тоді як старша 22-річна донька у грудні 2006 року померла, проте жінка лікарям чи поліції про це не повідомила.

Крім цього, мати примушувала молодшу доньку ночувати в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому.

«Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле», – розповіли прокурори.

Тоді інформацію передали поліції. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років.

