Останній місяць зими розпочнеться у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика фестивалем Bach Contemporary, події якого спробують зруйнувати стереотипи щодо музики німецького композитора.

Шість концертів Bach Contemporary поєднають музику композиторів із різних куточків світу.

Ініціаторкою створення та проведення фестивалю є львівська органістка Олена Мацелюх.

Майже усі концерти Bach Contemporary супроводжуватимуть візуалізації: художниця-імпровізаторка Олена Куц із допомогою різних технік (графіка, живопис, піскова анімація) зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.

Програма фестивалю:

Концерт-відкриття

1 лютого, 18:00

На концерті-відкритті звучатимуть композиції Йоганна Себастьяна Баха, якому й присвячений фестиваль у виконанні Олени Мацелюх та Меланії Макаревич.

Маленька нічна серенада

2 лютого, 18:00

Вже у 20 років Бах був визнаним одним з найкращих органістів Європи. А органна музика займає у його творчості неабиякемісце.

Мистецтво гри на цьому інструменті впродовж багатьох століть захоплювало й приваблювало багатьох, а відомі композиції класичної музики на органі отримують неочікуване звучання.

У концерті беруть участь Світлана Позднишева і Ольга Стрілецька.

Бах & Вівальді

2 лютого, 20:00

На сцені Львівської національної філармонії музику Баха і Вівальді доповнять живопис від Ольги Куц та поезія у перекладі з італійської Богдана Котюка.

Еолова арфа

3 лютого, 18:00

Твори Бетховена, Баха, Генделя, Массне та інших виконають Іванна Митроган (арфа),

Ігор Мацелюх (флейта Пана), Олена Мацелюх (орган) та Меланія Макаревич (фортепіано).

Органна фантазія

3 лютого. 20:00

Вечір органної музики від київської органістки Юлії Ландау міститиме композиції Йоганна Себастьяна Баха, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Фелікса Нововейського та Марселя Дюпре.

Симфорок

4 лютого, 18:00

Орган у композиціях R&B, Heavy Metal, Swing, Cool аnd Fusion у супроводі оркестру та фортепіано. Muse, Radiohead, Rammstein, Arctic Monkeys, System of a down, Marilyn Manson, The Cranberries, Queen, Pink Floyd та ще багато інших хітів прозвучать на завершальному концерті фестивалю в аранжуваннях композитора Влада Солодовникова.

Детальну програму фестивалю можна прочитати на сайті філармонії.