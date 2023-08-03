Цього року на фінансування Сил безпеки й оборони Україна витратить із бюджету 1,8 трильйона грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 3 серпня, інформує прес-служба Кабміну.

За йог словами, решту коштів Україна отримує від партнерів на гуманітарні й соціальні платежі, пенсії, зарплати лікарів та вчителів. Саме тому, за його словами, дипломати мають надалі зосереджуватися на роботі щодо фінансової підтримки. Глава уряду зауважив, що торік вдалося отримати 31 млрд. Цьогоріч Україна вже залучила 28 млрд доларів.

«Дуже важливо, що Україна зберігає макрофінансову стабільність. Це дає нам базу для швидкого відновлення після завершення війни та можливість наповнювати бюджет для підтримки Збройних сил», – сказав він.

Шмигаль зазначив, що у перший рік повномасштабної війни Україна втратила близько 30% економіки та 3,5 млн робочих місць.

«Але втрати економіки були менші, ніж прогнозувалося. Бізнес адаптувався й продовжує це робити. Він потребує нашої допомоги. Цього року ми очікуємо навіть незначне зростання», – наголосив глава уряду.

Зауважимо, що у грудні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна за 2022 рік спрямувала на оборону понад 1 трильйон 200 млрд грн. У липні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що через повномасштабну війну Україна виділяє на утримання армії орієнтовно 130 млрд грн на місяць.