Підозрюваним загрожує до десяти років ув'язнення

На Харківщині правоохоронці викрили групу людей, які сприяли переправленню ухилянтів за кордон. За даними слідчих, до групи входили депутати міської та районної рад, а також колишня керівниця апарату обласної військової адміністрації. Про це у середу, 3 квітня, повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, депутати та екс-керівниця апарату Харківської ОВА залучили до співпраці волонтерів однієї із благодійних організацій.

Протягом 2022-2023 років учасники організованої групи направляли від імені благодійної організації листи-запити до Харківської обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на перетин державного кордону України псевдоволонтерам. Харківська ОВА надавала своє погодження. Надалі дані чоловіків вносили до системи «Шлях». Таким чином військовозобов’язані перетинали кордон під виглядом волонтерів.



«Слідством встановлено 19 “волонтерів”, які протягом 2022-2023 років, перетнули кордон та до цього часу не повернулися в Україну. Вартість таких послуг складала близько 60 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механізм переправлення військовозобов’язаних за кордон розробив депутат Харківської районної ради.

П’ятьом учасникам злочинної групи правоохоронці оголосили про підозри за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.