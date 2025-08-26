Медсестра моргу на Харківщині викрадала ювелірні вироби загиблих військових
Також жінка привласнювала мобільні телефони полеглих захисників
На Харківщині затримали медсестру моргу, яка обкрадала загиблих захисників. Жінка привласнювала ювелірні вироби, які були на тілах полеглих військовослужбовців, а також мобільні телефони. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили у поліції та прокуратурі Харківської області.
До правоохоронців звернулася дружина загиблого захисника. Жінка помітила, що з тіла чоловіка зникла обручка. Вона зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.
Поліція викрила на крадіжці співробітницю моргу – молодшу медичну сестру Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». Правоохоронці встановили, що медсестра систематично обкрадала загиблих військових, привласнюючи їхні мобільні телефони та ювелірні вироби. Встановлено, що деякі обручки затримана зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі медсестра здавала речі військових у ломбард.
«Співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Під час обшуків у медсестри виявили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів. Жінці оголосили підозру у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України). Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.