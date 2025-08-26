Поліція викрила медсестру моргу, яка обкрадала загиблих військових

На Харківщині затримали медсестру моргу, яка обкрадала загиблих захисників. Жінка привласнювала ювелірні вироби, які були на тілах полеглих військовослужбовців, а також мобільні телефони. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили у поліції та прокуратурі Харківської області.

До правоохоронців звернулася дружина загиблого захисника. Жінка помітила, що з тіла чоловіка зникла обручка. Вона зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.

Поліція викрила на крадіжці співробітницю моргу – молодшу медичну сестру Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». Правоохоронці встановили, що медсестра систематично обкрадала загиблих військових, привласнюючи їхні мобільні телефони та ювелірні вироби. Встановлено, що деякі обручки затримана зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі медсестра здавала речі військових у ломбард.

«Співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у медсестри виявили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів. Жінці оголосили підозру у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України). Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.