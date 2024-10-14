Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині

Вдень понеділка, 14 жовтня, росіяни з FPV-дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинули двоє жінок, також є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як повідомили правоохоронці, росіяни атакували автомобіль ВАЗ-2109, який рухався дорогою біля села Гаврилівка Береславського району. Під час атаки у машині разом з водієм перебувало п’ятеро людей. Внаслідок удару загинули дві жінки 72 та 56 років. Крім того, 63-річна жінка та 72-річний чоловік отримали черепно-мозкові травми, їх госпіталізували до лікарні. Водій медичної допомоги не потребував.

Крім того, за даними Береславської окружної прокуратури, близько 10:00 росіяни с дрона скинули вибухівку у селі Новоолександрівка. Внаслідок атаки поранення отримав 68-річний велосипедист.

Місцева прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 28 вересня, росіяни FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Харківської області. За кермом автомобіля перебував 61-річний суддя Верховного суду Леонід Лобойко. Чоловік розвозив гуманітарну допомогу жителям селища. Внаслідок атаки Леонід Лобойко загинув на місці події, ще троє жінок, які також перебували в авто, отримали поранення.