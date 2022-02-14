Красилівський районний суд Хмельницької області визнав винним Ігоря Сидорука, який п’яним керував мотоблоком і відмовився проходити огляд приладом «Драгер». У суді чоловік заявив, що він не керував мотоблоком, а перевозив його з місця на місце.

28 листопада в с. Котюржинці Хмельницького району п’яний Ігор Сидорук керував мотоблоком «Зубр» без державного номерного знака. Після того, як його зупинили поліцейські, чоловік відмовився проходити експертизу на стан алкогольного сп’яніння. На засіданні Ігор Сидорук заявив, що не відмовлявся від проходження експертизи. Проте поліцейські продемонстрували у суді відеозапис, який був здійснений на місці події. На відео видно відмову чоловіка від огляду.

Суддя Красилівського районного суду Людмила Гладій визнала Ігоря Сидорука винним і за керування і нетверезому стані та відмову від проходження експертизи призначила йому 17 тис. грн штрафу.

«При накладенні стягнення врахову характер вчиненого діяння, щире каяття, відсутність обставин, що обтяжують відповідальність, а тому вважаю необхідним накласти стягнення у виді штрафу. Таке стягнення по вказаній справі є необхідною мірою відповідальності та буде достатнім засобом виховання особи і запобігатиме вчиненню нових правопорушень», – зазначено у рішенні суду.