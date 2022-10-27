СБУ та ДБР викрили та затримали високопосадовця Кіровоградської прокуратури, який продавав свідоцтва про інвалідність ухилянтам

Співробітники СБУ та ДБР викрили й затримали високопосадовця Кіровоградської прокуратури, який гарантував оформлення інвалідності для ухилення від мобілізації. «Послуга» коштувала 7,5 тис. доларів. Посадовця затримали під час отримання хабара, йому загрожує до восьми років ув’язнення, повідомили в прес-службі СБУ.

В ДБР повідомили, що один із керівників прокурори Кіровоградської області обіцяв місцевому мешканцю своє сприяння у «прискореній» процедурі оформлення ІІ групи інвалідності його батьку для ухилення від мобілізації. Ця послуга коштувала 7,5 тис. доларів.

«Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька – чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. «Медіум» вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора. Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів», – розповіли в ДБР.

Фото ДБР та СБУ

Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після цього його затримали. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Розпочаток кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.