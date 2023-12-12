Затриманого водія та розшукувану Toyota Corolla передали поліцейським

У понеділок, 11 грудня, на кордоні з Польщею прикордонники затримали легковий автомобіль Toyota Corolla, який був викрадений рік тому і перебував у базі розшуку «Інтерполу».

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, автомобілем Toyota Corolla їхав до сусідньої країни мешканець столиці. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол». Як з’ясували прикордонники, автомобіль української реєстрації було викрадено на території України у березні минулого року.

У регіональному управлінні ДПСУ уточнили ZAXID.NET, що за кермом краденого легковика 2021 року випуску їхав 38-річний киянин.

За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро «Інтерполу» в Києві та отримали підтвердження інформації щодо авта. У результаті транспортний засіб разом із водієм передали співробітникам Нацполіції.