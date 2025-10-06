На Львівщині правоохоронці викрили 69-річного жителя Самбірщини, який за хабарі організував незаконний виїзд свого військовозобов’язаного сина за кордон. Для цього він забезпечив йому оформлення фейкової інвалідності. Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Як повідомили у поліції Львівської області, у вересні 2023 року обвинувачений передав 3200 доларів працівниці одного з медичних закладів за вплив на прийняття рішення членами місцевої МСЕК щодо присвоєння його сину III групи інвалідності, що дає право на відстрочку від мобілізації та на перетин державного кордону України. Отримавши відповідні документи та медичні рекомендації, у жовтні цього ж року 26-річний син підозрюваного виїхав з України до Польщі і назад не повернувся.

Досудове розслідування завершене. На розгляд суду скерували обвинувальний акт стосовно організатора незаконного переправлення – йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ та ч.1 ст.369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, – позбавлення волі на строк до п'яти років.



Окрім того, на розгляд суду скерували обвинувальні акти стосовно медичних працівників місцевої лікарні, одній з яких інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 (Зловживання впливом) ККУ, а іншій – ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.2 ст.369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Максимальні покарання, які їм загрожують, – позбавлення волі на строк до п’яти років та позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.